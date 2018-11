Mord an Johanna: Angeklagter soll lebenslang in Haft

Ein Mann wird zur Anklagebank im Landgericht in Gießen geführt, wo ihm ein Polizist die Handschellen abnimmt. Foto: Boris Roessler/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft hat für den mutmaßlichen Mörder der kleinen Johanna eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der Angeklagte habe sich in «ganz besonders egoistischer Weise über den Lebensanspruch» des Mädchens hinweggesetzt, sagte der Anklagevertreter am Freitag vor dem Landgericht Gießen. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll das Gericht auch eine besondere Schwere der Schuld feststellen, was eine vorzeitige Haftentlassung ausschließen würde.