Mordprozess gegen Paar: Angeklagte bestreitet Tatbeteiligung

Das Schild «Landgericht» und das sächsische Wappen hängen am Landgericht in Zwickau. Foto: Jan Woitas/Archiv

Zwickau/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Mordprozess gegen ein junges Paar hat die Angeklagte vor dem Landgericht Zwickau eine Beteiligung an der Tat bestritten. In dem Fall spielt auch Hessen eine Rolle. Die 17-Jährige sagte am Dienstag, dass ihr Freund das Opfer aus Gera allein getötet habe, um an das Auto des 45-Jährigen zu kommen. Sie habe in einem Hauseingang erschöpft geschlafen. Er sei dann mit einem Auto vorgefahren und habe sie zum Einsteigen aufgefordert, ließ die Jugendliche von ihrer Anwältin in einer vorbereiteten Erklärung verlesen. «Ich bin von dem Geschehenen zutiefst erschüttert und bitte die Angehörigen um Entschuldigung», verlas die Verteidigerin für ihre Mandantin.