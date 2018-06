Mordprozess gegen Paar: Haft für Mann

Zwickau (dpa) - Hinterrücks erstochen wegen eines Autos: Das Landgericht Zwickau hat am Freitag einen 20 Jahre alten Mann wegen Mordes und Raub mit Todesfolge zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Zwickauer hatte bereits zu Prozessbeginn gestanden, sein 45-jähriges Opfer am 11. November 2017 ohne jede Vorwarnung getötet zu haben. Demnach lauerte er dem Mann in Gera unweit von dessen Wohnung auf und brachte ihn mit mindestens 15 Stichen in Kopf und Rücken um. Die Leiche des 45-Jährigen war bei Niederaula in Osthessen in die Fulda geworfen und erst drei Monate später entdeckt worden.