Mordprozess um tödliche Messerattacke auf Busparkplatz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einem Busparkplatz in Königstein (Hochtaunuskreis) muss sich vom (morgigen) Mittwoch (9.00 Uhr) an ein 46 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Russen heimtückischen Mord zur Last. Im Juli vergangenen Jahres traf er laut Anklage das spätere Opfer zunächst in der Innenstadt von Königstein, wo es einen Streit zwischen den erheblich alkoholisierten Männern gab. In der Nähe des Busparkplatzes kaufte der Angeklagte schließlich den Angaben zufolge in einem Supermarkt ein Messer und stach es dem ahnungslos auf einer Parkbank sitzenden Deutsch-Usbeken mitten in das Herz.