Mordverdächtiger Pfleger soll auch in Hessen gewesen sein

München/Kassel (dpa/lhe) - Nach der Inhaftierung eines unter Mordverdacht stehenden Hilfspflegers in Bayern suchen Ermittler nach weiteren möglichen Opfern. Es gebe Hinweise, dass der 36 Jahre alte Beschuldigte aus Polen in Hessen war, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Donnerstag: Er soll in Kassel gearbeitet oder sich dort aufgehalten haben. Details nannte die Polizei nicht. Der Beschuldigte soll in Ottobrunn bei München einen 87-jährigen Pflegebedürftigen mit Insulin getötet haben.