Mordversuch: Prozess gegen 22-Jährigen beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Aus Eifersucht soll ein 22-Jähriger einen Kontrahenten mit dem Messer schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter muss sich vom heutigen Freitag an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt dem Deutsch-Türken versuchten Mord «aus niedrigen Beweggründen» zur Last. Der Vorfall hatte sich im Juli vergangenen Jahres im Frankfurter Stadtteil Preungesheim am einer Straßenbahnhaltestelle ereignet. Weil er sich offenbar über einen vorausgegangenen Anruf des Opfers bei seiner Freundin geärgert hatte, soll der Angeklagte mehrfach zugestochen haben. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst vier Verhandlungstage bis Anfang Juni terminiert.