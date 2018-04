Motorradfahrer bei Unfall auf der Autobahn schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist auf der Autobahn 3 zwischen Idstein und Bad Camberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Zuvor hatte ein 38-jähriger Autofahrer das Bremsen des Wagens vor ihm zu spät bemerkt und krachte in dessen Heck, wie die Polizei nach dem Unfall am Montagnachmittag mitteilte. Der Wagen des 38-Jährigen geriet dann ins Schleudern und erfasste den neben ihm fahrenden 56-Jährigen mit seiner Maschine. Dieser stürzte und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.