Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bürstadt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto nahe Bürstadt (Kreis Bergstraße) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 43-Jähriger erfasste am Mittwoch mit seinem Auto auf der Bundesstraße 44 das Motorrad des 54-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Der Verletzte kam in ein Mannheimer Krankenhaus. Die Bundesstraße 44 wurde vorübergehend gesperrt und am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben.