Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In diesem Moment setzte der von hinten nahende 57 Jahre alte Kradfahrer zu einem Überholmanöver an. Der Autofahrer erkannte ihn zu spät und wendete den Wagen. Trotz Notbremsung krachte der Kradfahrer frontal in die linke Seite des Autos und verletzte sich schwer. Er wurde in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte.