Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stürzt

Weilburg (dpa/lhe) - Mehr als 4000 junge Menschen aus Hessen und Rheinland-Pfalz feiern an diesem langen Wochenende den Jugendkirchentag in Weilburg an der Lahn. Wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mitteilte, steht bei rund 250 (...)