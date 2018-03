Motorradfahrer prallt gegen Brückenpfeiler und stirbt

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Wetzlar ums Leben gekommen. Er war Samstagmorgen in Fahrtrichtung Wetzlar unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit dem Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der Mann starb noch am Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge waren keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Tausend Euro.