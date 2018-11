Motorradfahrer prallt in wendendes Auto und stirbt

Kelkheim/Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf einer Landstraße im Main-Taunus-Kreis ist ein 54-jähriger Motorradfahrer in ein wendendes Auto gefahren und gestorben. Wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte, war es am Montagmorgen zwischen Kelkheim und Bad Soden zu einem Stau gekommen. Eine 23-jährige Autofahrerin wollte deshalb umdrehen, übersah jedoch das von hinten heranfahrende Motorrad. Der 54-Jährige prallte in die Fahrzeugseite und stürzte in den Straßengraben. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb.