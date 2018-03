Motorradfahrer rast in Flutgraben und stirbt

Wolfhagen/Kassel (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Kassel gestürzt und ums Leben gekommen. Er sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Unfall eignete sich am Sonntag. Der 27-Jährige war zwischen Wolfhagen-Ippinghausen und Naumburg-Altenstädt unterwegs gewesen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und überhöhter Geschwindigkeit fuhr er in einen Flutgraben und stieß gegen ein Wasserdurchlassrohr. Er starb laut Polizei noch am Unfallort.