Motorradfahrer rutscht in Leitplanke und stirbt

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist in Südhessen gegen eine Leitplanke geprallt und gestorben. Der Mann war nach ersten Ermittlungen am Samstag auf einer Landstraße bei Bensheim zu schnell gefahren und gestürzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Er rutschte in die Leitplanke und starb noch an der Unfallstelle. Die L3103 musste an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.