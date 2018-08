Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver

Alheim (dpa/lhe) - Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer in Alheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) tödlich verunglückt. Der 46-Jährige hatte am Donnerstagabend versucht, ein Auto zu überholen und war dabei ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Er prallte mit seiner Maschine gegen eine Leitplanke und verlor dabei seinen Helm. Der Biker starb noch am Unfallort.