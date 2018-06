Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Haiger

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge am Mittwochabend prallte der Motorradfahrer frontal auf das Auto. Dabei verletzte er sich so stark, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der ebenfalls 29 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Mehrere Medien hatten zuvor über den tödlichen Unfall berichtet. Die Unfallstelle im Stadtteil Flammersbach war mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.