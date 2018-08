Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Osthessen

Bei dem Sturz prallte er gegen eine Leitplanke und verlor seinen Helm. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle starb. Wieso der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad verlor, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat einen Gutachter zur Klärung bestellt. Die K 67 war nach dem Unfall am Donnerstagabend für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.