Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Sinntal (dpa/lhe) - Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto im Main-Kinzig-Kreis gestorben. Der Mann sei am Sonntag auf der Landstraße bei Sinntal in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Er prallte gegen ein ihm entgegenkommendes Auto, das von einem 49-Jährigen aus Bad Vilbel gesteuert wurde. Reanimationsversuche der Rettungskräfte waren erfolglos, der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.