Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Betonmischer

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Darmstadt tödlich verletzt worden. Der 54 Jahre alte Mann sei noch am Unfallort gestorben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Er war gegen den Betonmischer gefahren, als dieser nach links in eine Straße abbiegen wollte. Der genaue Unfallhergang soll von einem Gutachter geklärt werden. Der 64 Jahre Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall im Stadtteil Eberstadt nicht verletzt.