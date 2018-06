Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug

Hohenstein/Bad Schwalbach (dpa) - Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße im Rheingau-Taunus-Kreis (Hessen) mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengeprallt und ums Leben gekommen. Der Mann aus Wiesbaden starb am Freitagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Bad Schwalbach mitteilte. Der Motorradfahrer sei auf der B54 bei Hohenstein in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zu dem Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Sattelzugs - ein 61-Jähriger aus dem Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) - erlitt der Polizei zufolge einen Schock. Den Sachschaden schätzten die Ermittler auf 20 000 Euro.