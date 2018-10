Motorradfahrer stößt mit PKW zusammen: schwer verletzt

Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist in Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße) frontal in ein Auto gekracht und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei hat ein 61-jähriger Autofahrer den Mann am Sonntag übersehen, als er in eine vorfahrtsberechtigte Straße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen, der Autofahrer blieb unverletzt.