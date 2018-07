Motorradfahrer tödlich verletzt

Trebur (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf einer Landstraße im Kreis Groß-Gerau gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 42-Jährige war nach Angaben der Polizei unterwegs von Trebur Richtung Geinsheim und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine. Die Verletzungen, die sich der Mann aus Trebur bei dem Aufprall gegen den Baum zuzog, waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Sachverständiger wurde für die Ermittlungen zur Unfallursache hinzugezogen.