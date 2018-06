Motorradfahrer übersieht Abbieger: Schwer verletzt

Dieburg (dpa/lhe) - Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Dieburg in Südhessen schwer verletzt worden. Der Mann hatte wohl zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrendes Auto auf einen Parkplatz abbiegen wollte, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Er fuhr auf ein hinter dem Abbieger wartendes Auto auf. Der 32-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.