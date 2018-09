Motorschaden auf der Autobahn: Post-Kleintransporter brennt

Kirchheim (dpa/lhe) - Ein Kleintransporter eines Postunternehmens ist in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn 7 bei Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in Brand geraten. Das Feuer war durch einen Motorschaden entstanden, wie die Polizei am Mittwoch sagte. Der Brand wurde noch in der Nacht gelöscht, verletzt wurde niemand. Der Fahrer hatte sich laut Polizei noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die geladenen Postsendungen hingegen wurde «etwas in Mitleidenschaft» gezogen, hieß es von der Polizei. Die «Hessenschau» hatte zunächst berichtet.