Motsi Mabuse: Frauen sollten beim Tanzkurs schweigen

Mainz (dpa/lrs) - «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (37) empfiehlt allen Frauen, während der Tanzstunde mit dem eigenen Partner den Mund zu halten. Wie die Tanzlehrerin den Zeitungen den Zeitungen der VRM sagte, bestehe das Problem darin, dass «die Frauen es immer schneller verstehen und dem Mann dann sagen, was er tun soll.» Den Männern vermiese das den Spaß am Tanzen. Mabuse selbst lässt sich den Tanzspaß aber nicht verderben, schon gar nicht durch ihre Schwangerschaft: In ihrer Tanzschule gibt sie weiter Kurse, der Babybauch «stört mich dabei gar nicht».