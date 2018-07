Mülldeponie in Südhessen vermutlich selbst entzündet

Am Donnerstagabend waren in Büttelborn 8000 Tonnen Restmüll in Flammen aufgegangen. Bis zum Freitagmorgen war die Feuerwehr mit dem Löschen beschäftigt, da immer wieder Glutnester aufflackerten. Die Brandschützer hatten die obere Schicht des Müllberges mit einem Bagger abtragen müssen, um das Feuer löschen zu können.