Müllheizkraftwerk verbrennt künftig auch Klärschlamm

Darmstadt/Offenbach (dpa/lhe) - Das Müllheizkraftwerk in Offenbach will bis 2020 zwei Spezialöfen für die Verbrennung von Klärschlamm bauen. Das Regierungspräsidium (RP) in Darmstadt genehmigte der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) die Errichtung dieses Betriebs, der auch eine Anlieferungshalle und einen Bunker für den Klärschlamm umfasst, wie das RP am Montag mitteilte. Rund 100 000 Tonnen Klärschlamm aus kommunalen Anlagen dürfen pro Jahr verbrannt werden. EVO-Sprecher Harald Hofmann bezifferte das Volumen des Projekts auf rund 18 Millionen Euro.