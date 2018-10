Mülltonne mit Ton für Pappbecher und Pizza-Kartons

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Kettensäge, Hallelujah-Chor oder Toilettenspülung: Eine große knallrote Mülltonne reagiert in Rüsselsheim bei Einwurf mit Geräuschen. Die auffällige Tonne sei vergangene Woche am Mainvorland in der Nähe des Rathauses aufgestellt worden, wo sonst viel Abfall auf dem Boden lande, sagte Werner Fischer von der Städteservice Raunheim Rüsselsheim AÖR am Mittwoch. In einer anderen hessischen Stadt gibt es so eine Tonne einer Umfrage zufolge bisher nicht. Das «Darmstädter Echo» hatte zuerst berichtet.