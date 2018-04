Mülltonnen und Sperrmüll in Darmstadt angezündet

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Feuerwehr in Darmstadt hat mehrere Mülltonnen- und Sperrmüllbrände gelöscht. Zwei Brände im Stadtteil Eberstadt seien fast gleichzeitig am Samstagmorgen gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Brandstifter hätten unter anderem Sperrmüll angezündet. Die Flammen griffen auf ein Auto über, das komplett ausbrannte. In einer weiteren Straße sowie auf dem Parkplatz einer Schule brannten mehrere Mülltonnen. Auch zwei Rollläden eines Mehrfamilienhauses schmolzen. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 6000 Euro.