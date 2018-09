Münster beendet Siegesserie von Wehen Wiesbaden

Münster (dpa/lhe) - Preußen Münster hat die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga beendet. Die Hessen kassierten am Freitagabend eine herbe 0:3 (0:1)-Pleite. Rufat Dadaschow (41. Minute) und Cyrill Akono (84.) schossen die Gastgeber zumindest für eine Nacht auf Platz zwei. Wehens Sebastian Mrowca unterlief in der Nachspielzeit noch ein Eigentor (90.+1).