Multifunktionshalle: Entscheidung in Frankfurt und Offenbach

In der ersten Augusthälfte wollen die Städte Frankfurt und Offenbach entscheiden, ob und mit welchem Investoren das rund 130 Millionen Euro teure Großprojekt gebaut werden kann. Die geplante Halle soll am Verkehrskreuz Kaiserlei an der A 661 - an der Grenze zwischen Frankfurt und Offenbach - entstehen.

Bei den beiden Bietern um das Projekt handelt es sich nach Medienberichten um die amerikanische Anschutz Entertainment Group und die französische Lagardère-Gruppe. Die Unternehmen haben ihre Angebote inzwischen überarbeitet, weil beide Städte damit noch nicht zufrieden waren.

Derzeit werten Fachleute und Juristen die verbesserten Offerten aus, wie Andrea Brandl, Sprecherin von Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU), sagt. Das Angebot soll nicht der Meistbietende erhalten, betont Brandl. Es gehe um eine überzeugende städtebauliche Lösung.

Für Offenbach ist wichtig, dass der durch die Halle entstehende zusätzliche Verkehr vom ohnehin schon vielbefahrenen Kaiserlei aufgenommen werden kann. Derzeit wird das Drehkreuz für rund 41 Millionen Euro umgebaut. In der Halle sollen die Fraport Skyliners (Basketball) und die Löwen Frankfurt (Eishockey) spielen.