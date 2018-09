Multimedia-Musiktheater: «Lost Highway» in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum ersten Mal ist in Deutschland die multimediale Oper «Lost Highway» von Olga Neuwirth zu sehen. Die Premiere am Mittwoch im Bockenheimer Depot in Frankfurt war ein irrer Trip durch alle Genres: Die Sänger-Schauspieler wurden unter anderem via Greenscreen in Animationen und Filmszenen eingeblendet.