Museum Jagdschloss Kranichstein bis 2022 in neuem Gewand

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Museum Jagdschloss Kranichstein will innerhalb der nächsten vier Jahre rund vier Millionen Euro in die Sanierung und ein neues Ausstellungskonzept stecken. Etwa die Hälfte des Geldes sei bereits fest zugesagt, sagte Museumsleiterin Onno Faller am Mittwoch in Darmstadt. Die Zahl der Besucher soll sich von rund 2500 pro Jahr auf 10 000 vervierfachen. «100 Jahre Museum Jagdschloss Kranichstein sind der Startschuss, jetzt geht es fließend los.»