Museum kauft documenta-«Boxkampf» von Joseph Beuys

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Das Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt hat eines der Schlüsselwerke des Aktionskünstlers Joseph Beuys angekauft: die 1972 entstandene Aktionsplastik «Boxkampf für die direkte Demokratie». Die Arbeit erinnert an den legendären Boxkampf, den sich der damalige Professor der Düsseldorfer Kunstakademie am letzten Tag der documenta 5 in Kassel mit einem Studenten geliefert hat. Mit der symbolischen Aktion wollte Beuys bei der Kunstausstellung sein zuvor entworfenes Modell einer Basisdemokratie propagieren.