Museumsnacht: 37 000 Besucher in Frankfurt und Offenbach

Mehr als 40 Kultureinrichtungen hatten eingeladen. Museen, Galerien und ausgewählte Orte boten zwischen 19.00 Uhr am Samstag und 2.00 Uhr am Sonntag Sonderführungen, Lesungen, Konzerte und Partys an.

Ein Anziehungspunkt in Frankfurt war nach Angaben der Veranstalter die Rubens-Ausstellung im Städel. Zu den beliebtesten Zielen in Offenbach gehörte demnach der City Tower. Erstmals mit dabei war das Lufthansa Aviation Center mit einer Ausstellung zum Kranich-Signet. In der Vergangenheit hatten nach Angaben der Veranstalter jährlich bis zu 40 000 Menschen das Kulturspektakel besucht.