Museumsuferfest 2018: Drei Tage Kultur, Kunst und Kulinarik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An dem als «einzigartig in Europa» vermarkteten Museumsufer in Frankfurt steigt am kommenden Wochenende (24.08. - 26.08.) wieder das Sommerfest mit umfangreichem Rahmenprogramm. Insgesamt 16 Bühnen und 23 Museen wollen Besucher anziehen, zahlreiche Stände bieten Speisen und Getränke aus aller Welt an. An allen drei Tagen erwartet der Veranstalter insgesamt etwa 1,5 bis 2 Millionen Besucher. Beide Mainuferseiten werden auf einer Länge von jeweils etwa zwei Kilometern zur Fußgängerzone, sagte Veranstaltungsleiter Kurt Stroscher. Einige Nebenstraßen und Brücken werden ebenfalls für den Verkehr gesperrt.