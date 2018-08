Museumsuferfest: «Jetzt geht es erst richtig los»

Begonnen hat der Tag bei dichter Bewölkung und Regenschauern allerdings etwas schleppend. «Es läuft heute nicht so gut an, aber das kann ja noch werden. Allerdings ist das Wetter am letzten Augustwochenende in Frankfurt immer etwas durchwachsen», sagt Stefan Kettemann vom Antiquariat Guthschrift aus Gießen. Er bietet schon seit Jahren auf der Antiquariatsmeile des Museumsuferfests besondere Bücher an, meint aber: «Es gibt hier nur wenige Sammler oder Leute, die ganz gezielt etwas suchen.»

Von der eher positiven Seite sieht das Wetter eine Familie aus dem Taunus, die das Kulturfest schon aus den vergangenen Jahren kennt. Die einhellige Meinung: bei weniger Sonnenschein sind auch weniger Leute unterwegs und es wird nicht so drängend voll.

Auf insgesamt 16 Bühnen wird drei Tage lang gerockt, gesungen, getanzt und unterhalten - auch auf der Bühne des diesjährigen Buchmesse-Gastlandes Georgien, das sich beim Museumsuferfest, kurz MUF, ordentlich ins Zeug legt.

Der Museumsuferfest-Button zum Preis von sieben Euro gewährt Eintritt in alle Museen und teilnehmenden Einrichtungen, darunter auch die beliebte Chor- und Orgelmeile in verschiedenen Frankfurter Kirchen. Wer ein bisschen shoppen möchte, findet dazu die Möglichkeit an zahlreichen Ständen mit Kunsthandwerk, Schmuck, Lederwaren, Hüten oder Kleidung.

Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit 1,5 bis 2 Millionen Besuchern.