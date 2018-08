Museumsuferfest in Frankfurt gestartet

Menschen drängen sich abends beim Museumsuferfest am Flussufer und an den zahlreichen Bühnen. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Uferstraßen am Main sind in Frankfurt seit Freitag eine Flanier- und Partymeile: Oberbürgermeister Peter Feldmann hat am Abend das Museumsuferfest offiziell eröffnet, schon seit dem Nachmittag gab es Programm und Feierstimmung. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit 1,5 bis 2 Millionen Besuchern.