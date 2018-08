Musical «Hair» begeistert Premieren-Publikum in Bad Hersfeld

Mehmert hatte zuletzt 2011 und 2016 mit überaus gelungenen Musicals wie «Sunset Boulevard» und «Cabaret» das Publikum in Bad Hersfeld begeistert. Wie in «Cabaret» stand bei «Hair» auch Bettina Mönch wieder auf der Bühne. Sie schlüpfte gekonnt in die Rolle der Sheila. Nach der Premiere bei hochsommerlichen Temperaturen sagte sie: «Es war bei der Hitze ein Höllenritt, aber am Ende auch eine riesige Party.»

In weiteren tragenden Rollen waren Christof Messner (als Claude) und Riccardo Greco (Berger) zu sehen. Messner sagte nach der Premiere: «Das Stück ist auch heute noch ein Statement dafür, mehr Menschlichkeit walten zu lassen. Das hat auch etwas mit uns zu tun.»

In «Hair» geht es um die amerikanische Hippie-Bewegung während der Zeit des Vietnamkriegs und in Zeiten von Protesten gegen die US-Politik. Es erzählt von der Aufbruchsstimmung einer ganzen Generation und dem Traum von einer besseren Welt. Das Musical wurde vor rund 50 Jahren am New Yorker Broadway uraufgeführt.