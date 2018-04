Musical zu Darmstadt 98 wird aufgeführt

Darüber hinaus geht es in dem Stück laut Mitteilung um «Spielfreude und Kommerz, traditionelle Beziehungsbilder und Gleichberechtigung, Liebe und Leidenschaft, Zukunft und Vergangenheit» mitten im Deutschen Herbst. Mit dem Musical gratuliert das Staatstheater den Lilien - so wird der Verein wegen seines Wappens genannt - zu ihrem 120-jährigen Bestehen. Aktuell spielt der Verein in der Zweiten Liga gegen den Abstieg.