Musikmesse engagiert sich für musikalische Bildung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Musikmesse will in diesem Jahr die musikalische Bildung in den Vordergrund stellen. Besucher können erstmals auf einer ganzen Hallenebene Instrumente aller Art ausprobieren. Unter dem Titel «Discover Music» werden in den Messetagen vom 11. bis 14. April 4000 Kinder erwartet, kündigten die Organisatoren am Montag an. Die Anzahl der Aussteller ist stabil geblieben. Besuchermesse und Fachmesse Prolight+Sound erwarten zusammen 1803 Aussteller, was rund zehn mehr als im letzten Jahr sind. Vergangenes Jahr kamen rund 100 000 Besucher: