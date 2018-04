Mutmaßliche Bande nach Geldautomaten-Sprengung festgenommen

Karlsruhe (dpa/lrs) - Die Polizei hat eine Bande von mutmaßlichen Geldautomaten-Sprengern nach Taten in Baden-Württemberg jetzt in Rheinland-Pfalz und Hessen festgenommen. Vier der fünf Männer wurden in der Nacht auf Mittwoch im rheinland-pfälzischen Donnersbergkreis geschnappt, möglicherweise kurz vor einer weiteren Tat, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten. Ein weiterer Mann wurde in seiner Wohnung im hessischen Kreis Bergstraße festgenommen.