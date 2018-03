Mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen

Saarbrücken/Frankfurt/Main (dpa) - Die Polizei hat mutmaßliche Bandenmitglieder in Hessen und im Saarland festgenommen. Sie sollen Einbrüche und Ladendiebstähle begangen haben. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, griffen die Fahnder am Mittwoch nach mehreren Hausdurchsuchungen zu.