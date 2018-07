Mutmaßliche Drogendealer in Frankfurt festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Frankfurt drei mutmaßliche Drogendealer gefasst. Zwei der Männer waren jeweils 22 Jahre und der dritte 25 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei hatten sie 20 mit Kath gefüllte Müllsäcke in einem Hotelzimmer gelagert. Nach einem entsprechenden Hinweis fanden die Beamten am Dienstagabend die Müllsäcke, in denen sich 28 Kilogramm der Droge befanden.