Mutmaßliche Drogenhändler nach Wohnungsdurchsuchung gefasst

Fulda (dpa/lhe) - Drei mutmaßliche Drogendealer und ihr Handelsgut hat die Polizei vergangene Woche in Fulda aufgegriffen. Den Männern wird der Handel mit Betäubungsmitteln und die Abgabe von Drogen an Jugendliche vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach Ermittlungen im Rauschgiftmilieu durchsuchten die Beamten in der vergangenen Woche die Wohnungen der 48, 40 und 23 Jahre alten Verdächtigen. Die Beamten stellten den Angaben zufolge rund 12 Gramm Marihuana, mehr als 20 Gramm Amphetamine und 33 Ecstasy-Tabletten in den Wohnräumen sicher. Sie fanden zudem einen Cannabis-Zerkleinerer, Konsumutensilien und diverse Einbruchswerkzeuge. Die Ermittlungen dauern noch an.