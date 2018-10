Mutmaßliche Täter nach Einbruchsserie in Eschwege gefasst

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: P. Pleul/Archiv

Eschwege (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Einbrüchen in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) und Umgebung ist gegen einen 24-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht, gemeinsam mit seinem 36-jährigen Mitbewohner über zwanzig Einbrüche in Vereinsheime, Autowerkstätten und Gartenhäuser begangen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit.