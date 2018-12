Mutmaßlicher Drogendealer attackiert Bundespolizisten

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat Bundespolizisten im Frankfurter Hauptbahnhof angegriffen. Die Beamten wollten den 21-Jährigen am Montagabend in der B-Ebene des Bahnhofs kontrollieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er flüchtete, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung gestoppt werden. Bei seiner Festnahme wehrte er sich mit Schlägen, verletzte aber niemanden. Weil er knapp acht Gramm Marihuana bei sich hatte, muss er sich nicht nur wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.