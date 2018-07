Mutmaßlicher Drogenkurier legt Geständnis vor Gericht ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Drogenkurier hat vor dem Landgericht Frankfurt ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er sei nach der Pleite eines Transportunternehmens seiner Familie in Mecklenburg-Vorpommern finanziell nicht mehr auf die Füße gekommen, sagte der 50 Jahre alte Kraftfahrer am Montag. Darüber hinaus habe er sich um kranke Familienangehörige in Spanien kümmern müssen. Von seinen Auftraggebern sei er erheblich unter Druck gesetzt worden, nachdem er den Kurierlohn bereits im Voraus erhalten habe.