Mutmaßlicher Heroin-Dealer in Kassel festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Rauschgifthändler in Kassel festgenommen. Wie sie am Freitag mitteilte, war der 44-Jährige am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe während eines Deals von einer Spezialeinheit aufgegriffen worden. Bei ihm wurden nach Polizeiangaben rund 200 Gramm Heroin sichergestellt.