Mutmaßlicher IS-Sympathisant angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant muss sich ab heute vor dem Jugendgericht des Amtsgerichts Frankfurt verantworten. Die Anklage legt dem 20-Jährigen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last. Der Angeklagte war im Dezember 2016 von der Polizei daran gehindert worden, über die Türkei nach Syrien auszureisen. Er soll vorgehabt haben, in dem Land eine Ausbildung im Umgang mit Waffen zu absolvieren, um als Kämpfer am Bürgerkrieg teilzunehmen. Das Gericht hat vorerst zwei Verhandlungstage angesetzt.